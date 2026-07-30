Hardoi News: हाकिमों का दावा, जिले में है पर्याप्त खाद
Hardoi News: हरदोई के जिला कृषि अधिकारी डॉ. सतीश चंद्र पाठक ने कहा कि जनपद में खाद की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। सहकारी समितियों और कृषक सेवा केंद्रों पर उर्वरक की लगातार उपलब्धता की जा रही है। निरीक्षण और निगरानी समितियों का गठन किया गया है ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।
Hardoi News: हरदोई। जिला कृषि अधिकारी डॉ सतीश चंद्र पाठक ने दावा किया है कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। बिलग्राम विकास खंड की सभी सहकारी समितियों छिबरामऊ, निजामपुर और पीसीएफ कृषक सेवा केंद्र बिलग्राम पर लगातार उर्वरक की उपलब्धता कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि सहायक निबंधक सहकारिता लगातार समितियों पर उर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा कर रहे हैं। 10 मीट्रिक से कम उर्वरक की उपलब्धता होने पर तत्काल समितियों पर खाद भेजी जा रही है। जनपद के सभी उर्वरक निरीक्षक क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हैं। वे खाद प्रतिष्ठानों पर प्रतिदिन निरीक्षण कर रहे हैं। खरीफ सीजन में 379 छापे की कार्रवाई की गई।
उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर नौ खाद दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए गए। आठ दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित किए गए। डीएम अनुनय झा ने जनपद, तहसील, विकास खंड, न्याय पंचायत स्तरीय उर्वरक निगरानी समितियों का गठन किया गया है। किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में भी खाद की समस्या के निराकरण के लिए कंट्रोल रूम बना है। इस पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का तत्काल निराकरण कराया जा रहा है।
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