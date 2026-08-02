Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hardoi News: कबड्डी में जयपुरिया स्कूल का शानदार प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

Hardoi News: हरदोई के सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के विद्यार्थियों ने कबड्डी प्रतियोगिताओं में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीते। जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में बालिका टीम ने, जबकि लखीमपुर में अंडर-14 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में छात्रों ने रजत पदक हासिल किया। स्कूल संचालक और प्रधानाचार्य ने खिलाड़ियों को बधाई दी।

कबड्डी में जयपुरिया स्कूल का शानदार प्रदर्शन
कबड्डी में जयपुरिया स्कूल का शानदार प्रदर्शन

Hardoi News: हरदोई, संवाददाता। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के विद्यार्थियों ने कबड्डी प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो अलग-अलग प्रतियोगिताओं में रजत पदक जीतकर जनपद का नाम रोशन किया। स्कूल संचालक शिखर अग्रवाल ने बताया कि कन्नौज के जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल में आयोजित सीबीएसई बोर्ड क्लस्टर कबड्डी प्रतियोगिता में विद्यालय की बालिका टीम ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। पदक विजेता खिलाड़ियों में सोनाक्षी कुशवाहा, आरणा, भार्गवी, श्रद्धा, आव्या, आराध्य, मानवी, कृतिका और मारया पटेल शामिल रहीं। वहीं जनपद लखीमपुर में आयोजित अंडर-14 राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में भी विद्यालय के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया।

विजेता खिलाड़ियों में युवराज सिंह, अथर्व, ओजस, आयुष, शिवांश, दीपक, राहुल, अक्षय दीक्षित, आहीद अंसारी, गुरनूर, सक्षम, आंशार्या, रजिन और आहिद शामिल रहे। इस उपलब्धि पर स्कूल संचालक शिखर अग्रवाल एवं प्रधानाचार्य लीना सिंह ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hardoi News Hardoi Latest News Uttar Pradesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।