Hardoi News: कबड्डी में जयपुरिया स्कूल का शानदार प्रदर्शन
Hardoi News: हरदोई के सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के विद्यार्थियों ने कबड्डी प्रतियोगिताओं में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीते। जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में बालिका टीम ने, जबकि लखीमपुर में अंडर-14 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में छात्रों ने रजत पदक हासिल किया। स्कूल संचालक और प्रधानाचार्य ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
Hardoi News: हरदोई, संवाददाता। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के विद्यार्थियों ने कबड्डी प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो अलग-अलग प्रतियोगिताओं में रजत पदक जीतकर जनपद का नाम रोशन किया। स्कूल संचालक शिखर अग्रवाल ने बताया कि कन्नौज के जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल में आयोजित सीबीएसई बोर्ड क्लस्टर कबड्डी प्रतियोगिता में विद्यालय की बालिका टीम ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। पदक विजेता खिलाड़ियों में सोनाक्षी कुशवाहा, आरणा, भार्गवी, श्रद्धा, आव्या, आराध्य, मानवी, कृतिका और मारया पटेल शामिल रहीं। वहीं जनपद लखीमपुर में आयोजित अंडर-14 राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में भी विद्यालय के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया।
विजेता खिलाड़ियों में युवराज सिंह, अथर्व, ओजस, आयुष, शिवांश, दीपक, राहुल, अक्षय दीक्षित, आहीद अंसारी, गुरनूर, सक्षम, आंशार्या, रजिन और आहिद शामिल रहे। इस उपलब्धि पर स्कूल संचालक शिखर अग्रवाल एवं प्रधानाचार्य लीना सिंह ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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