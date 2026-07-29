Hardoi News: सर्पदंश से वृद्धा की मौत
Hardoi News: हरदोई के सारीपुर छछेटा गांव में 68 वर्षीय शिवकोरा का सर्पदंश से निधन हो गया। सुबह पांच बजे कच्ची दीवार के पास जाने पर उन्होंने सांप के डसने का सामना किया। परिजनों ने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
Hardoi News: हरदोई। टड़ियावां कोतवाली क्षेत्र के सारीपुर छछेटा गांव निवासी शिवकोरा (68) पत्नी संतराम की बुधवार सुबह सर्पदंश से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक शिवकोरा सुबह करीब पांच बजे कच्ची दीवार के पास गई थीं। इसी दौरान वहां छिपे सर्प ने उन्हें डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें उपचार के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पुत्र राजेश, रामू और श्यामू हैं। उनके बड़े पुत्र रामसेवक की बीमारी के चलते पहले ही मौत हो चुकी है।
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