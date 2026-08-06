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Hardoi News: जंगली शिव मन्दिर में राम कथा का शुभारम्भ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: अतरौली में प्राचीन जंगली शिव मंदिर में श्रावण मास पर श्रीराम कथा का आयोजन हुआ। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष राजेश अवस्थी ने पूजन करते हुए इसका शुभारंभ किया। कथा का वाचन कथा व्यास निराला ठाकुर ने किया, जिसमें भक्त भावुक हुए। इस मौके पर मंदिर समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।

Hardoi News: जंगली शिव मन्दिर में राम कथा का शुभारम्भ

Hardoi News: अतरौली। क्षेत्र के प्राचीन जंगली शिव मन्दिर में श्रावण मास पर श्रीराम कथा के आयोजन का शुभारम्भ मन्दिर कमेटी के अध्यक्ष राजेश अवस्थी ने पूजन करते हुए किया। श्रीराम कथा का वाचन कथा व्यास निराला ठाकुर ने भगवान शिव माता पार्वती संवाद और प्रभु श्रीराम लला के जन्मोत्सव का व्याख्यान किया गया। इसमें आये भक्त सुनकर भावुक हो गए। मन्दिर कमेटी के अध्यक्ष राजेश अवस्थी नें बताया श्रावण मास में प्रभु श्रीराम की कथा का वर्णन मन्दिर परिसर में बेहद सुखद है। मन्दिर कमेटी के कोषाध्यक्ष प्रदीप सिंह पम्मू, अनिल गोस्वामी, पुजारी कमलेश, अंशु मिश्रा रहे।

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