Hardoi News: दवा लेने निकले फैक्ट्री कर्मी का शव खंती में मिला, हादसे की आशंका
Hardoi News: हरदोई, संवाददाता। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के नेवादा पिपरी गांव निवासी एक युवक का शव बुधवार सुबह कोतवाली देहात क्षेत्र के अटवा-असिगांव गांव के पास सड़
Hardoi News: हरदोई। बेहटा गोकुल थानाक्षेत्र के नेवादा पिपरी गांव निवासी एक युवक का शव बुधवार सुबह कोतवाली देहात क्षेत्र के अटवा-असिगांव गांव के पास सड़क किनारे खंती में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने सड़क हादसे की आशंका जताई है। नेवादा पिपरी निवासी फूल सिंह दिल्ली की एक पीवीसी फैक्ट्री में काम करता था। जुलाई के अंतिम सप्ताह में तबीयत खराब होने पर वह एक अगस्त को गांव लौट आया था और इलाज करा रहा था। मंगलवार दोपहर वह दवा लेने हरदोई शहर गया था पर देर रात तक घर नहीं लौटा।
बुधवार सुबह अटवा-असिगांव गांव के पास सड़क किनारे खंती में उसका शव पड़ा होने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी पहुंच गए। उनका कहना है कि किसी वाहन की टक्कर से हादसा होने की आशंका है। कोतवाल हरिनाथ सिंहका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर मौत के कारण स्पष्ट होंगे। फिलहाल सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
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