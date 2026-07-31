Hardoi News: मकान से निकालने और मारपीट का आरोप, चार पर रिपोर्ट
Hardoi News: हरदोई के आजाद नगर निवासी शिव कुमार ने अपने भाई और भतीजों समेत चार व्यक्तियों पर मारपीट और जबरन मकान से निकालने का आरोप लगाया। 26 जुलाई को आरोपित गालियाँ देते हुए घर पहुंचे और मारपीट की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
Hardoi News: हरदोई। शहर कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर निवासी शिव कुमार ने अपने भाई व भतीजों समेत चार लोगों पर मारपीट कर मकान से जबरन निकालने का आरोप लगाया है। तहरीर में कहा गया कि 26 जुलाई की सुबह आरोपित गाली-गलौज करते हुए घर पहुंचे और मारपीट कर उन्हें बाहर निकाल दिया। विरोध पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर कोतवाली पुलिस ने चारों नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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