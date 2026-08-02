Hardoi News: दरगाह मेला से बगदाद मार्ग की जर्जर सड़क बनी मुसीबत

Hardoi News: मल्लावां और कछौना में सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे लोगों और कांवड़ियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से शीघ्र मरम्मत की मांग की है। इन मार्गों पर गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।

दरगाह मेला से बगदाद मार्ग की जर्जर सड़क बनी मुसीबत

Hardoi News: मल्लावां, संवाददाता। नगर के दरगाह मेला स्थान से बगदाद जाने वाली करीब 100 मीटर लंबी सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे, उखड़ी गिट्टी और बारिश के कारण बने कीचड़ से राहगीरों व वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रमेश, सुरेश कुमार, सुबोध और दिवाकर ने बताया कि बारिश के मौसम में हालात और अधिक खराब हो जाते हैं। गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसी मार्ग से स्कूली बच्चों के वाहन और मरीजों को ले जाने वाली एंबुलेंस भी गुजरती हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है।

स्थानीय निवासियों की मांग ग्रामीणों और स्थानीय निवासियों ने प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि दरगाह मेला स्थान से बगदाद जाने वाली इस क्षतिग्रस्त सड़क की जल्द मरम्मत व निर्माण कराया जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है।

कांवड़ियों को दर्द दे रहे मुख्य मार्ग के गड्ढे कछौना, संवाददाता। नगर पंचायत कछौना पतसेनी का मुख्य मार्ग कई माह से बदहाल स्थिति में है। अभी तक मरीजों से लेकर स्कूली छात्र व राहगीरों की परेशानी का सबब बनें इस खस्ताहाल मार्ग के गड्ढे अब सावन में कांवड़ियों को भी दर्द देते नजर रहे हैं।

कस्बे में हरदोई लखनऊ मार्ग के मुख्य चौराहे से लेकर रेलवेगंज तक लगभग दो किमी का मुख्य डामर मार्ग खस्ताहाल है। श्रावण मास में चौराहे के संतोषी माता मन्दिर व प्रसिद्ध बाबा कुशीनाथ मंदिर समेत रेलवे गंज के दुर्गा माता मंदिर तक सैकड़ो कांवड़िए व अन्य श्रद्धालु दर्शन पूजन व भोलेनाथ का जलाभिषेक करने आते हैं। अक्सर पदयात्रा करते हुए आने वाले कांवड़ियों को अब इस खस्ताहाल गढ्ढा युक्त मार्ग से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग का कायाकल्प वर्ष 2014 में तत्कालीन चेयरमैन मीना विश्वकर्मा के अथक प्रयासों से सम्पन्न हुआ था। अब पुनः यह मार्ग अपनी दशकों पूर्व वाली सूरत में तब्दील होता नजर आ रहा है। इस मुख्य मार्ग में अब कई स्थानों पर उखड़ चुके डामर एवं बजरी से बने गड्ढे स्थानीय सीएचसी पर आने वाले मरीज़ों, व्यापारियों व राहगीरों समेत कांवरियों को दर्द दे रहे हैं। कस्बे में इस बात को लेकर चर्चा है कि सड़क के नव निर्माण को लेकर छः माह पूर्व टेण्डर प्रक्रिया को नगर पंचायत ने पूर्ण करा लिया था। नगर पंचायत की उदासीनता के चलते अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है.