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Hardoi News: कांवड़ शिविर में एएसपी ने जाना कांवड़ियों का हाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: कांवड़ शिविर में एएसपी ने जाना कांवड़ियों का हाल

Hardoi News: पिहानी। कांवड़ियों की सेवा के लिए पिहानी के एक मैरिज हाल में शिविर एवं अखंड भंडारा हुआ। शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने पहुंचकर कांवड़ियों का हालचाल जाना। अपर पुलिस अधीक्षक ने आयोजक जोगराज सिंह एवं उनकी पूरी सेवा टीम के सेवा भाव की सराहना की। सुभाष पाल, वेद प्रकाश पाल, आशीष श्रीवास्तव, मुकेश शर्मा ,दीपक शर्मा, आशु ब्याला, रणजीत सिंह राणा, बबलू पाल, राजकुमार, रामनिवास, श्रीचंद्र, लक्खा सिंह मौजूद रहे।

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