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Hardoi News: गंगा नदी में डूबे किशोरों का तीसरे दिन भी नहीं लगा सुराग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरपालपुर के ग्राम चौसार में दो किशोर, नारद और ऋषि, जो गंगा नदी में स्नान करते समय गहरे पानी में चले गए थे, तीन दिन बाद भी लापता हैं। स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें राहत अभियान के तहत नदी में उनकी तलाश कर रही हैं। परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है।

गंगा नदी में डूबे किशोरों का तीसरे दिन भी नहीं लगा सुराग
गंगा नदी में डूबे किशोरों का तीसरे दिन भी नहीं लगा सुराग

Hardoi News: हरपालपुर। ग्राम चौसार निवासी दो किशोरो के गंगा नदी में गुम होने के तीसरे दिन भी उनका कोई अता-पता नहीं चल सका है। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस टीम गोताखोरों की मदद से लगातार गंगा की तेज धार में युवकों की तलाश में जुटी हुई हैं। बीते सोमवार सुबह चौसार गांव निवासी नारद और ऋषि गंगा नदी में स्नान करने गए थे। स्नान के दौरान अचानक गहरे पानी में चले जाने के कारण दोनों युवक नदी के तेज बहाव में समा गए। घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार को लगातार तीसरे दिन एसडीआरएफ टीम के उपनिरीक्षक नितेश कुमार के नेतृत्व में गंगा नदी में सघन रेस्क्यू अभियान चलाया गया।

इसके साथ ही अरवल थाने के उपनिरीक्षक करुणेश पाठक ने पुलिस बल, परिजनों और स्थानीय गोताखोरों को साथ लेकर गंगा के तटीय इलाकों और किनारों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। रेस्क्यू कार्य का जायजा लेने पहुंचे सीओ हरपालपुर प्रवीण कुमार यादव ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य की समीक्षा की। अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उधर, घटना के तीन दिन बीत जाने के बाद भी युवकों का कोई पता न चलने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। अपनों की सलामती और किसी सुराग की आस में परिजन सुबह से शाम तक नदी किनारे टकटकी लगाए बैठे हैं।

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