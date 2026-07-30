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Hardoi News: गंगा में डूबे किशोर का दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग, तीसरे दिन भी जारी रहेगी तलाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: गुरु पूर्णिमा के दिन मल्लावां में गंगाजल भरते समय 12 वर्षीय अंशु गंगा नदी में गिर गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने उसे खोजने के लिए दिनभर अभियान चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब तलाशी शुक्रवार को भी जारी रहेगी। परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है।

Hardoi News: गंगा में डूबे किशोर का दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग, तीसरे दिन भी जारी रहेगी तलाश

Hardoi News: मल्लावां। गुरु पूर्णिमा के दिन देवी पुरवा के अस्थायी घाट पर गंगाजल भरते समय नदी में डूबे 12 वर्षीय अंशु का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने दिनभर सर्च अभियान चलाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अब शुक्रवार को भी तलाशी अभियान जारी रहेगा। जरेरा बाबटमऊ गांव निवासी राधेश्याम का बेटा अंशु बुधवार को गंगाजल भरते समय अचानक बालू धंसने से गंगा नदी में गिर गया था। तेज बहाव से वह देखते ही देखते गहरे पानी में समा गया। गुरुवार सुबह से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने संभावित स्थानों पर नावों की सहायता से नदी में खोजबीन की।

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कई किलोमीटर तक नदी के बहाव वाले क्षेत्र में तलाश की गई पर शाम तक किशोर का कोई पता नहीं चल सका। उधर, बेटे की तलाश में परिजन पूरे दिन नदी किनारे डटे रहे। हर गुजरते घंटे के साथ उनकी चिंता और बढ़ती गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि किशोर की तलाश के लिए सभी संभावित स्थानों पर अभियान चलाया जा रहा है। जब तक अंशु का पता नहीं चल जाता, तब तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि अस्थायी और कच्चे घाटों पर विशेष सतर्कता बरतें तथा बच्चों को नदी किनारे अकेला न जाने दें।

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