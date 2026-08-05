Hardoi News: कार्तिक बने हेड ब्वॉय इधिता हेड गर्ल
Hardoi News: हरदोई में सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल में स्कूल इवेंट काउंसिल समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्या लीना सिंह ने बच्चों को सफलता के टिप्स दिए। इधिता अग्रवाल और कार्तिक त्रिवेदी को हेड गर्ल और हेड बॉय चुना गया। छात्रों को नेतृत्व क्षमता के आधार पर गुडविल प्रीफेक्ट्स भी चुने गए, जो उनके व्यक्तित्व और संचार कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करेंगे।
Hardoi News: हरदोई। सेठ एम.आर.जयपुरिया स्कूल में स्कूल इवेंट काउंसिल समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्या लीना सिंह ने बच्चों को सफलता के टिप्स दिए। स्कूल इवेंट काउंसिल हेड गर्ल इधिता अग्रवाल और हेड बॉय कार्तिक त्रिवेदी चुने गए। इसी क्रम में तन्मय प्रताप सिंह वाइस स्कूल इवेंट काउंसिल हेड ब्वॉय और अविका अवस्थी वाइस स्कूल इवेंट काउंसिल हेड गर्ल चुनी गईं l कक्षा 9 वीं से 12 वीं के छात्रों ने कैंडिडेट्स की नेतृत्व क्षमता की पहचान कर उनका चयन किया। विद्यालय में अनुशासन और किसी भी इवेंट को सफल बनाने के लिए स्कूल प्रीफेक्ट के लिए यशवर्धन सिंह, अम्ब्रोशा वर्मा, आरोही सिद्धार्थ, हर्ष शुक्ला, आकर्शी पटेल , यश शर्मा,आस्था,नमन यादव, उत्कर्ष वाजपेई, नियति अग्रवाल, अर्पिता यादव, आरुष सिंह, सनी सिंह, अपराजिता त्रिपाठी, सक्षम यादव, समृद्ध तिवारी, अव्या सिंह, अंश श्रीवास्तव, आराध्या सिंह चौहान, आन्या सिंह, अर्जुन गुप्ता, रूक्षरा सिंह, विशाद अवस्थी और अवनी पटेल को चुना गया।
इससे बच्चों को अपने व्यक्तित्व निखारने का मौका, अपने संचार कौशल को बढ़ाने और छात्रों, शिक्षकों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के अवसर मिलेंगे।
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