Hardoi News: जलाभिषेक के लिए सज गए शिवालय

Hardoi News: हरदोई में सावन माह के पहले सोमवार के लिए प्रमुख शिव मंदिरों में तैयारियां पूरी हो गई हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। भव्य स्वागत और सुरक्षा की व्यवस्था के साथ कांवड़ियों का मंदिर पहुंचना जारी है।

Hardoi News: हरदोई, संवाददाता। सावन माह के पहले सोमवार को लेकर जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोर से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं, कांवड़ियों और जलाभिषेक करने वाले भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। प्रशासन और मंदिर समितियों ने दर्शन, जलाभिषेक तथा सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिले के प्रमुख मल्लावां स्थित बाबा सुनासीर नाथ व सकाहा में शिव संकट हरण मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरे परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। सावन के पहले सोमवार को यहां सबसे अधिक भीड़ उमड़ती है।

कांवड़ियों के साथ बड़ी संख्या में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। भीड़ नियंत्रण और सुगम आवाजाही के लिए स्टील की रेलिंग लगाई गई है। मंदिर परिसर में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग बनाए गए हैं, जबकि महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की गई है। शहर के अलावा जिले के अन्य प्रमुख शिवालयों में भी सावन के सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। शहर के बाबा विश्वनाथ मंदिर, अटल चौक स्थित शिवभोले मंदिर, पिहानी के भूरेश्वर मंदिर, शहर के रामजानकी मंदिर स्थित मंदिर सहित अन्य शिवालयों में रविवार तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाता रहा।

हरिद्वार से 51 लीटर गंगाजल लाए कांवड़ियों का स्वागत मल्लावां। सावन माह में हरिद्वार से 51 लीटर पवित्र गंगाजल लेकर बाबा सुनासीर नाथ मंदिर पहुंचे कांवड़ियों का मल्लावां चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा की गई और जलपान कराकर उनका अभिनंदन किया गया। कांवड़ियों के स्वागत का आयोजन उद्योग व्यापार संगठन मल्लावां के अध्यक्ष नीलेश गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में संगठन के उपाध्यक्ष अजय यादव, नगर उपाध्यक्ष प्रवीण, नगर मीडिया प्रभारी शिवम गुप्ता, नगर सचिव अनूप गुप्ता, विनय बाबू, संजय कुशवाहा, रज्जू यादव, अभिषेक सहित बड़ी संख्या में व्यापारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने कांवड़ियों की यात्रा की सफलता और मंगलमय जीवन की कामना की। अंत में "जय बाबा सुनासीर नाथ के जयघोष के साथ कांवड़ियों को मंदिर परिसर तक विदा किया गया।

400 कावड़ बिठूर से सिद्धनाथ बाबा पहुंची अतरौली। श्रावण मास में कश्यप मित्र मंडल की 400 कावड़ 31 अगस्त को परिहर घाट बिठूर के लिये पदयात्रा निकली। रविवार को गंगा घाट बिठूर से जल भर कर अतरौली चौराहे पहुंची तो अतरौली के व्यापारी धीरेन्द्र तोमर, अतुल तोमर, संतोष त्रिपाठी, भूपेंद्र तोमर, सत्य प्रकाश पाल, प्यारेलाल, बंशीलाल, प्रकाश यादव, वैभव तोमर नें कोल्ड्रिंक्स व पानी बोतल वितरित की। कश्यप मित्र मंडल में सोनू कश्यप, कुनाल तोमर, सर्वेश सिंह, बीरु, नीरज कश्यप, आदित्य तोमर सहित 400 कावड़ियों नें बम बम के जय घोष से सिद्धनाथ बाबा पहुंचकर जलाभिषेक किया। इस बीच पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद रही।

पहले सावन सोमवार पर बाबा सुनासीर नाथ मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम मल्लावां, संवाददाता। बाबा सुनासीर नाथ मंदिर में जलाभिषेक और पूजन-दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एएसपी के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है। इसके लिए 6 थाना प्रभारी, 4 इंस्पेक्टर, 50 उपनिरीक्षक, 250 हेड कांस्टेबल एवं सिपाही, 30 महिला पुलिसकर्मी, होमगार्ड तथा डेढ़ सेक्शन पीएसी की तैनाती की गई है। पुलिस बल मंदिर परिसर, प्रवेश एवं निकास द्वारों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मुस्तैद रहेगा। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे कतारबद्ध होकर दर्शन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।