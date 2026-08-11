Hardoi News: चोरी के मामले में तीन और गिरफ्तार, 6.62 लाख बरामद
Hardoi News: हरदोई के रेलवेगंज में परचून की थोक दुकान से लाखों की नकदी चोरी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से ₹6.62 लाख की नकदी बरामद हुई। 17 जुलाई को परचून के विक्रेता पंकज अग्रवाल ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पहले ही 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
Hardoi News: हरदोई। रेलवेगंज में परचून की थोक दुकान से हुई लाखों की नकदी चोरी के मामले में शहर पुलिस, स्वॉट, सर्विलांस और एसओजी टीम ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 6.62 लाख की नकदी बरामद हुई है। सीओ सिटी अजीत सिंह चौहान ने बताया कि रेलवेगंज निवासी पंकज अग्रवाल ने 17 जुलाई को तहरीर दी थी। उनके मुताबिक, घर में ही परचून की थोक दुकान है। 16 और 17 जुलाई की रात दुकान पर काम करने वाले कुलदीप, दिव्यांशू और शोभित ने घर से नकदी चोरी कर ली। मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
मंगलवार को पुलिस ने मामले में शामिल संतलाल निवासी हरिओम नगर थाना मड़ियांव लखनऊ, रामसागर उर्फ रेनू निवासी लतीफपुर लखनऊ और जाहिद हुसैन निवासी हरिओम नगर लखनऊ को गिरफ्तार किया। तीनों के पास से 6,62,300 रुपये बरामद हुए। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक विजय कुमार, मुख्य आरक्षी राजेंद्र यादव, मुख्य आरक्षी अर्पित तोमर, आरक्षी शुभम कुमार रहे। इसी मामले में पुलिस 25 जुलाई को 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों के कब्जे से 1 करोड़ 28 लाख 99 हजार 310 रुपये की नकदी बरामद हुई थी।
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