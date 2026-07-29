Hardoi News: रोडवेज बस से उतरते समय बस की चपेट में आया युवक, मौत
Hardoi News: हरदोई/सांडी में एक युवक, जो नोएडा में नौकरी करता था, रोडवेज बस की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल युवक को बस से हरदोई लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन बस चालक पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। मृतक के परिवार में चार बच्चे हैं।
Hardoi News: हरदोई/सांडी। नोएडा में नौकरी करने वाला युवक बुधवार सुबह नयागांव लमकन पुल के पास रोडवेज बस की चपेट में आ गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को उसी रोडवेज बस से हरदोई लाया गया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बस चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सांडी थाना क्षेत्र के चिल्लौर गांव निवासी 36 वर्षीय अनंतराम नोएडा में नौकरी करता था। परिजनों ने बताया कि वह मंगलवार शाम रोडवेज बस से घर लौट रहा था। बुधवार सुबह नयागांव लमकन पुल के पास वह बस से उतर रहा था। इसी दौरान आरोप है कि बस उसके ऊपर चढ़ गई।
हादसे में अनंतराम गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे उसी रोडवेज बस से हरदोई लाया गया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के परिवार में पत्नी के अलावा तीन बेटे और एक बेटी हैं। उसकी मौत से बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि जिला अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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