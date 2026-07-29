Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hardoi News: रोडवेज बस से उतरते समय बस की चपेट में आया युवक, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

Hardoi News: हरदोई/सांडी में एक युवक, जो नोएडा में नौकरी करता था, रोडवेज बस की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल युवक को बस से हरदोई लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन बस चालक पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। मृतक के परिवार में चार बच्चे हैं।

Hardoi News: रोडवेज बस से उतरते समय बस की चपेट में आया युवक, मौत

Hardoi News: हरदोई/सांडी। नोएडा में नौकरी करने वाला युवक बुधवार सुबह नयागांव लमकन पुल के पास रोडवेज बस की चपेट में आ गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को उसी रोडवेज बस से हरदोई लाया गया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बस चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सांडी थाना क्षेत्र के चिल्लौर गांव निवासी 36 वर्षीय अनंतराम नोएडा में नौकरी करता था। परिजनों ने बताया कि वह मंगलवार शाम रोडवेज बस से घर लौट रहा था। बुधवार सुबह नयागांव लमकन पुल के पास वह बस से उतर रहा था। इसी दौरान आरोप है कि बस उसके ऊपर चढ़ गई।

हादसे में अनंतराम गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे उसी रोडवेज बस से हरदोई लाया गया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के परिवार में पत्नी के अलावा तीन बेटे और एक बेटी हैं। उसकी मौत से बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि जिला अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Road Accident Hardoi News Hardoi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।