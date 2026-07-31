Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hardoi News: बढ़ने लगीं मच्छर जनित बीमारियां, रोज मिल रहे मलेरिया के मरीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

Hardoi News: हरदोई में बारिश, तेज धूप और उमस के बीच मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। सरकारी और निजी अस्पतालों में वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में तेजी आई है। चिकित्सकों का कहना है कि मौसम में हो रहे बदलावों के कारण संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

Hardoi News: बढ़ने लगीं मच्छर जनित बीमारियां, रोज मिल रहे मलेरिया के मरीज

Hardoi News: हरदोई। बारिश, तेज धूप और उमस भरे मौसम के बीच जिले में मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों तक वायरल बुखार और मच्छर जनित रोगों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हरदोई मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में भी इन दिनों मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। चिकित्सकों का कहना है कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। मेडिकल कॉलेज में तैनात मेडिसिन विभाग के फिजिशियन डॉ. विकास चंद्र विद्यार्थी ने बताया कि सामान्य दिनों की तुलना में इन दिनों ओपीडी में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है।

ये भी पढ़ें:Hardoi News: बढ़ने लगीं मच्छर जनित बीमारियां, रोज मिल रहे मलेरिया के संक्रमित मरीज

रोजाना जनरल फिजिशियन की ओपीडी में साढ़े चार सौ से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा वायरल बुखार के मरीज हैं। इसके अलावा प्रतिदिन एक से दो संदिग्ध मलेरिया के मरीज भी सामने आ रहे हैं। इनकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि बारिश के बाद जगह-जगह जलभराव और तेज धूप के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे मौसम में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के फैलने की आशंका अधिक रहती है। समय पर जांच और इलाज के साथ-साथ बचाव के उपाय अपनाना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अब तक जिले में 184 मलेरिया मरीज मिल चुके हैं। वहीं जनवरी-फरवरी में डेंगू के कुछ मरीज और चिकनगुनिया के दो मरीज भी सामने आए थे। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मलेरिया के मामलों में कमी है। पिछले साल इसी अवधि तक 645 मरीज मिल चुके थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Viral Fever Hardoi News Hardoi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।