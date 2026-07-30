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Hardoi News: बढ़ने लगीं मच्छर जनित बीमारियां, रोज मिल रहे मलेरिया के संक्रमित मरीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई में बारिश, तेज धूप और उमस के बीच मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, विशेषकर वायरल बुखार और संदिग्ध मलेरिया के मामलों में। चिकित्सकों ने कहा कि मौसम परिवर्तन से संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ गई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

Hardoi News: बढ़ने लगीं मच्छर जनित बीमारियां, रोज मिल रहे मलेरिया के संक्रमित मरीज

Hardoi News: हरदोई। बारिश, तेज धूप और उमस भरे मौसम के बीच जिले में मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों तक वायरल बुखार और मच्छर जनित रोगों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हरदोई मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में भी इन दिनों मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। चिकित्सकों का कहना है कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। मेडिकल कॉलेज में तैनात मेडिसिन विभाग के फिजिशियन डॉ. विकास चंद्र विद्यार्थी ने बताया कि सामान्य दिनों की तुलना में इन दिनों ओपीडी में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है।

रोजाना जनरल फिजिशियन की ओपीडी में साढ़े चार सौ से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा वायरल बुखार के मरीज हैं। इसके अलावा प्रतिदिन एक से दो संदिग्ध मलेरिया के मरीज भी सामने आ रहे हैं। इनकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि बारिश के बाद जगह-जगह जलभराव और तेज धूप के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे मौसम में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के फैलने की आशंका अधिक रहती है। समय पर जांच और इलाज के साथ-साथ बचाव के उपाय अपनाना जरूरी है।

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