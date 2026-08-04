Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hardoi News: पोल्ट्री फार्म से परेशान ग्रामीणों ने जताई नाराजगी, पलायन और वोट बहिष्कार की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

Hardoi News: बेनीगंज, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के हरदोई मार्ग पर बढ़ईयनपुरवा गांव के पास संचालित मुर्गा पोल्ट्री फार्म को लेकर आसपास के ग्रामीणों में लगातार नारा

Hardoi News: पोल्ट्री फार्म से परेशान ग्रामीणों ने जताई नाराजगी, पलायन और वोट बहिष्कार की चेतावनी

Hardoi News: बेनीगंज। हरदोई मार्ग पर बढ़ईयनपुरवा गांव के पास संचालित मुर्गा पोल्ट्री फार्म को लेकर आसपास के ग्रामीणों में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि फार्म से फैल रही दुर्गंध और बड़ी संख्या में मक्खियों के कारण सामान्य जीवन प्रभावित हो गया है। हालात ऐसे हैं कि कुछ परिवार गांव छोड़कर रिश्तेदारों के यहां या अन्य शहरों में रहने चले गए हैं, जबकि कई अन्य लोग भी पलायन की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण धीरेन्द्र सिंह, राजीव कुमार, सोमेंद्र, पूर्व प्रधान नैमिष कुमार, अंकित सहित अन्य लोगों ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो आगामी विधानसभा चुनाव में वही राजनीतिक दल उनका समर्थन प्राप्त करेगा, जो पोल्ट्री फार्म को हटाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करेगा। फिलहाल ग्रामीण प्रशासन और शासन से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पोल्ट्री फार्म से सलेमपुर, देवरिया, नया गांव, डही और बढ़ईयनपुरवा समेत करीब तीन किलोमीटर के दायरे में मक्खियों का गंभीर प्रकोप बना हुआ है。

ये भी पढ़ें:Nainital News: सड़क निर्माण में देरी से ग्रामीण नाराज, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

समस्या का समाधान

ग्रामीणों ने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने इस मुद्दे पर मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी थी। उनका आरोप है कि चुनाव के दौरान सांसद जयप्रकाश रावत ने पोल्ट्री फार्म हटाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद गांव डही में अधिकारियों की मौजूदगी में पंचायत भी हुई थी, जहां एक सप्ताह में कार्रवाई का भरोसा दिया गया था, लेकिन एक वर्ष बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।

सांसद की प्रतिक्रिया

सांसद जयप्रकाश रावत ने बताया कि मामले की जांच केंद्रीय स्तर की समिति से कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पोल्ट्री फार्म से संबंधित शिकायतें उनके संज्ञान में हैं और समाधान उनकी प्राथमिकता में शामिल है।

सामान्य प्रश्न

ग्रामीणों की समस्या क्या है?
ग्रामीणों का आरोप है कि मुर्गा पोल्ट्री फार्म से फैल रही दुर्गंध और बड़ी संख्या में मक्खियों के कारण सामान्य जीवन प्रभावित हो गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Poultry Farm Hardoi News Hardoi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।