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Hardoi News: औद्यानिक विकास योजनाओं को मिली मंजूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में उद्यान विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इसमें विभिन्न योजनाओं की प्रगति और 2026-27 के लिए अनुमोदन पर चर्चा की गई। प्रगतिशील किसानों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया, जिसमें मशरूम और शहद उत्पादन शामिल था।

Hardoi News: औद्यानिक विकास योजनाओं को मिली मंजूरी

Hardoi News: हरदोई। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को स्वामी विवेकानंद सभागार कलेक्ट्रेट में उद्यान विभाग की विभिन्न औद्यानिक विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिसमें एकीकृत बागवानी विकास मिशन, मुख्यमंत्री औद्यानिक विकास योजना, आम फलपट्टी, हर्बल गार्डन, माइक्रो इरिगेशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना एवं पोस्ट हार्वेस्ट कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर वर्ष 2026-27 के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चंद्र ने योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस दौरान प्रगतिशील किसानों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन भी किया। संडीला की किसान सोनाली सब्बरवाल ने मशरूम उत्पादन, जबकि भरावन के ओमप्रकाश मौर्य ने शहद उत्पादन का प्रदर्शन किया।

इसके अलावा केला, आम, ड्रैगन फ्रूट और सब्जी उत्पादक किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किए।

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