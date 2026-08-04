Hardoi News: कांवड़ यात्रा को लेकर ग्राम प्रधानों संग बैठक
Hardoi News: हरदोई में कांवड़ यात्रा की तैयारियों के लिए बघौली थाने में थानाध्यक्ष प्रशांत दुबे की अध्यक्षता में ग्राम प्रधानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांवड़ यात्रा मार्ग की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और आपसी सौहार्द पर चर्चा हुई। ग्राम प्रधानों से यात्रा मार्ग की निगरानी का आग्रह किया गया।
Hardoi News: हरदोई। आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर मंगलवार को बघौली थाने में थानाध्यक्ष प्रशांत दुबे की अध्यक्षता में ग्राम प्रधानों की बैठक हुई। इसमें कांवड़ यात्रा मार्ग की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था एवं आपसी सौहार्द बनाए रखने पर चर्चा की गई। थानाध्यक्ष ने ग्राम प्रधानों से यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर किसी भी समस्या की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। बैठक में क्षेत्र की 31 ग्राम सभाओं के प्रधान अथवा उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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