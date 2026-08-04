Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hardoi News: कांवड़ यात्रा को लेकर ग्राम प्रधानों संग बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

Hardoi News: हरदोई में कांवड़ यात्रा की तैयारियों के लिए बघौली थाने में थानाध्यक्ष प्रशांत दुबे की अध्यक्षता में ग्राम प्रधानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांवड़ यात्रा मार्ग की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और आपसी सौहार्द पर चर्चा हुई। ग्राम प्रधानों से यात्रा मार्ग की निगरानी का आग्रह किया गया।

कांवड़ यात्रा को लेकर ग्राम प्रधानों संग बैठक
कांवड़ यात्रा को लेकर ग्राम प्रधानों संग बैठक

Hardoi News: हरदोई। आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर मंगलवार को बघौली थाने में थानाध्यक्ष प्रशांत दुबे की अध्यक्षता में ग्राम प्रधानों की बैठक हुई। इसमें कांवड़ यात्रा मार्ग की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था एवं आपसी सौहार्द बनाए रखने पर चर्चा की गई। थानाध्यक्ष ने ग्राम प्रधानों से यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर किसी भी समस्या की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। बैठक में क्षेत्र की 31 ग्राम सभाओं के प्रधान अथवा उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Hardoi News Hardoi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।