Hardoi News: विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने में पति समेत चार पर केस
Hardoi News: हरदोई में 21 जुलाई को एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। उसके पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मृतका के परिवार का कहना है कि उसे आत्महत्या के लिए उकसाया गया। मामले की जांच जारी है।
Hardoi News: हरदोई। 21 जुलाई को विवाहिता के आत्महत्या के मामले में पुलिस ने पति समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। मृतका की मां की तहरीर पर मंगलवार रात पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सुरसा थाना क्षेत्र के दहिगवां निवासी रामश्री ने बताया कि उनकी 35 वर्षीय बेटी पुष्पा की शादी वीपी कुमार से हुई थी। आरोप है कि पति वीपी कुमार, ससुर राधेश्याम, सास बिट्टन और शिशु उसे प्रताड़ित करते थे। पीटने के साथ सभी उसे आत्महत्या को उकसाते थे। इससे पुष्पा परेशान रहती थी। मां के मुताबिक, 21 जुलाई को पुष्पा ने कमरे के अंदर धोती का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली।
दाह संस्कार होने के बाद मृतका की मां ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। वहीं, मृतका के पति वीपी कुमार का कहना है कि उसकी पत्नी ने इससे पहले भी दो बार आत्महत्या का प्रयास किया था। इससे परेशान होकर वह गांव छोड़कर शहर में रहने लगा था। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि मृतका की मां की तहरीर के आधार पर पति समेत चार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।