Hardoi News: बकरी चोरी के दो मामलों का आरोपित गिरफ्तार
Hardoi News: हरदोई पुलिस ने बकरी चोरी के आरोपित सुगंध को गिरफ्तार किया है। उसकी जानकारी पर एक जीवित बकरी और चोरी में इस्तेमाल की गई कार जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपित ने अन्य चोरी की घटनाओं को भी स्वीकार किया है और उसे न्यायालय भेज दिया गया है।
Hardoi News: हरदोई। थाना बघौली पुलिस ने बकरी चोरी के दो मामलों में वांछित आरोपित सुगंध निवासी मलेहरा थाना संडीला को गिरफ्तार किया है। जिसकी निशानदेही पर एक जीवित बकरी बरामद हुई तथा घटना में प्रयुक्त कार को सीज किया गया। एसओ प्रशान्त दुबे ने बताया कि आरोपित ने पूछताछ में अन्य बकरी चोरी की घटना भी स्वीकार की। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय भेज दिया।
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