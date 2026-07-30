Hardoi News: पीएमएस एसोसिएशन चुनाव: अध्यक्ष पद पर सीधा मुकाबला, 14 अगस्त को होगा मतदान
Hardoi News: हरदोई के प्रांतीय चिकित्सा सेवा एसोसिएशन की चुनाव नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए डॉ. जितेंद्र श्रीवास्तव और डॉ. हेमंत राजपूत में मुकाबला होगा। अन्य पदों के लिए भी नामांकन हुए हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, मतदान 14 अगस्त को होगा।
Hardoi News: हरदोई। प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) एसोसिएशन हरदोई शाखा के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई। जिला क्षय केंद्र में 29 और 30 जुलाई को नामांकन पत्र दाखिल किए गए। नामांकन प्रक्रिया की निगरानी चुनाव अधिकारी डॉ. नोमान उल्ला (जिला क्षय रोग अधिकारी) तथा सहायक चुनाव अधिकारी डॉ. शैलेंद्र शुक्ला (अधीक्षक, कछौना) और डॉ. जावेद खान ने की। अध्यक्ष पद के लिए डॉ. जितेंद्र श्रीवास्तव (अधीक्षक, पिहानी) और डॉ. हेमंत राजपूत (अधीक्षक, बिलग्राम) के बीच सीधा मुकाबला होगा। सचिव पद पर डॉ. प्रवीण दीक्षित (अधीक्षक, शाहाबाद) और डॉ. विनीत तिवारी ने नामांकन किया है। वहीं एडिटर पद के लिए डॉ. आर.के. सिंह (डीआईओ) और डॉ. मोहम्मद आरिफ़ खान चुनाव मैदान में हैं।
कोषाध्यक्ष पद पर डॉ. राजीव रंजन (अधीक्षक, अहिरोरी), महिला उपाध्यक्ष पद पर डॉ. मौसमी जैसवाल तथा केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य पद पर डॉ. विपुल वर्मा (अधीक्षक, कोथवां) का एकमात्र नामांकन प्राप्त हुआ है। पुरुष उपाध्यक्ष के दो पदों के लिए डॉ. आनंद पांडे (अधीक्षक, हरपालपुर) और डॉ. विनोद साहनी ने नामांकन दाखिल किया है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके बाद 14 अगस्त को मतदान होगा और मतगणना के साथ परिणाम घोषित किए जाएंगे।
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