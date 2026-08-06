Hardoi News: पौधरोपण कर देखभाल का लिया संकल्प
Hardoi News: हरदोई में प्रहलाद नगरी जन कल्याण समिति ने 'मां के नाम' के तहत एक वृक्ष भंडारे का आयोजन किया। जिला कारागार में पौधरोपण किया गया, जिसमें जेल अधीक्षक अमन कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। इस पहल में कई समाजसेवियों और पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
Hardoi News: हरदोई। प्रहलाद नगरी जन कल्याण समिति की ओर से बुधवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान में वृक्ष भंडारा किया गया। वृक्ष भंडारे में जिला कारागार में पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम बुधवार को हुआ। जेल अधीक्षक अमन कुमार सिंह, और जेलर योगेश कुमार, डिप्टी जेलर अमर कुमार सिंह ने समिति पदाधिकारियों के साथ पौधरोपण किया। सचिव शत्रुघ्न द्विवेदी, समाजसेवी दिवाकर मिश्रा, महिला जिलाध्यक्ष सरोज सिंघल, महामंत्री ज्योति बघेल, पूजा गुप्ता, वन दरोगा हरिनाम सिंह आदि रहे।
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