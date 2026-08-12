Hardoi News: उद्घाटन के चार माह में धंसा रोडवेज बस अड्डा, जलभराव से लोग परेशान
Hardoi News: हरदोई जिले के पाली कस्बे में नया रोडवेज बस अड्डा पहली बारिश में ही बदहाल होने लगा है। इंटरलॉकिंग धंसने और गड्ढे के कारण जलभराव हो रहा है, जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए संबंधित विभाग से समस्याओं का समाधान कराने की मांग की है।
Hardoi News: पाली (हरदोई), संवाददाता। हरदोई जिले में नगर पंचायत पाली कस्बे के वैरियर चौराहे के पास करीब दो करोड़ से बना नवनिर्मित रोडवेज बस अड्डा पहली ही बारिश में बदहाल होने लगा है। परिसर में जगह-जगह इंटरलॉकिंग धंसने से बारिश का पानी भर रहा है। बस अड्डे के मुहाने पर मिट्टी धंसने से बड़ा गड्ढा हो गया है। जलभराव के कारण बसों से आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कस्बावासियों ने बताया कि रोडवेज बस अड्डे का निर्माण मार्च 2024 में एक करोड़ 92 लाख 47 हजार रुपये की लागत से शुरू कराया गया था। करीब दो वर्ष में निर्माण पूरा होने के बाद 20 अप्रैल 2026 को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और स्थानीय भाजपा विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने इसका उद्घाटन कर बसों का संचालन शुरू कराया था।
लोगों का कहना है कि निर्माण पूरा हुए अभी कुछ ही महीने बीते हैं और पहली बरसात में ही परिसर की इंटरलॉकिंग धंसने लगी है। जलनिकासी की समुचित व्यवस्था न होने से जगह-जगह पानी जमा हो रहा है। बस अड्डे के मुहाने पर बना गड्ढा भी यात्रियों और वाहनों के लिए खतरा बना हुआ है। नवनिर्मित बस अड्डे की ऐसी हालत को लेकर स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। लोगों ने संबंधित विभाग से जलभराव और धंसी इंटरलॉकिंग की जांच कराकर खामियों को जल्द दुरुस्त कराने की मांग की है। ताकि बस चालकों के साथ ही आने-जाने वाले राहगीरों को भी राहत मिल सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।