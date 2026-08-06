Hardoi News: संडीला कोतवाली को मिले नए प्रभारी निरीक्षक
Hardoi News: हरदोई में, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने संडीला कोतवाली में निरीक्षक अनुराग सिंह को नया प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया है। उन्होंने रात को कार्यभार ग्रहण किया और क्षेत्र की कानून-व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। अनुराग सिंह पहले उन्नाव में भी प्रभारी निरीक्षक रह चुके हैं।
Hardoi News: हरदोई। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने संडीला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार पंकज को हटाकर उनकी जगह साइबर सेल में तैनात निरीक्षक अनुराग सिंह को नया प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया है। अनुराग सिंह ने देर रात कोतवाली पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया तथा क्षेत्र की कानून-व्यवस्था, लंबित विवेचनाओं और अपराध नियंत्रण की स्थिति की जानकारी ली। अनुराग सिंह इससे पहले उन्नाव के विभिन्न थानों में प्रभारी निरीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
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