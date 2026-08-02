Hardoi News: निर्माणाधीन सड़क पर फूटी जल जीवन मिशन की पाइपलाइन, हजारों लीटर पानी बर्बाद
Hardoi News: कोथावां-माल मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान निर्माण कर्मचारियों की लापरवाही से जल जीवन मिशन की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। इससे ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने उचित सावधानी बरतने और पाइपलाइन की मरम्मत की मांग की है।
Hardoi News: कल्याणमल, संवाददाता। कोथावां-माल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के दौरान निर्माण कार्य कर रहे कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान जेसीबी से खुदाई करते समय जल जीवन मिशन की पाइपलाइन कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त कर दी गई। जिससे हजारों लीटर पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो रहा है। इससे संबंधित गांवों की जलापूर्ति भी प्रभावित हो रही है और लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। पुरवाबाजीराव गांव निवासी ग्रामीण प्रदीप सिंह पिंटू, पंकज सिंह, सौरभ सिंह, आदित्य सिंह, विश्वराज सिंह ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की ओर से कराए जा रहे चौड़ीकरण कार्य में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जा रही है।
आरोप है कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद उसे ठीक किए बिना ही गिट्टी और पत्थर डालकर सड़क निर्माण आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की तत्काल मरम्मत कराकर जलापूर्ति सुचारु की जाए और निर्माण कार्य में आवश्यक सावधानी बरती जाए। जिससे जलापूर्ति बाधित ना हो। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी अवर अभियंता सुनील कुमार ने बताया जल जीवन मिशन के तहत डाली गई पाइपलाइन मानक में नहीं डाली गई है। जिससे खुदाई के दौरान बाहर आ जाती है।और निमार्ण कार्य भी प्रभावित हो रहा है।
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