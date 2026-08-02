Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hardoi News: निर्माणाधीन सड़क पर फूटी जल जीवन मिशन की पाइपलाइन, हजारों लीटर पानी बर्बाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

Hardoi News: कोथावां-माल मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान निर्माण कर्मचारियों की लापरवाही से जल जीवन मिशन की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। इससे ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने उचित सावधानी बरतने और पाइपलाइन की मरम्मत की मांग की है।

निर्माणाधीन सड़क पर फूटी जल जीवन मिशन की पाइपलाइन, हजारों लीटर पानी बर्बाद
निर्माणाधीन सड़क पर फूटी जल जीवन मिशन की पाइपलाइन, हजारों लीटर पानी बर्बाद

Hardoi News: कल्याणमल, संवाददाता। कोथावां-माल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के दौरान निर्माण कार्य कर रहे कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान जेसीबी से खुदाई करते समय जल जीवन मिशन की पाइपलाइन कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त कर दी गई। जिससे हजारों लीटर पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो रहा है। इससे संबंधित गांवों की जलापूर्ति भी प्रभावित हो रही है और लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। पुरवाबाजीराव गांव निवासी ग्रामीण प्रदीप सिंह पिंटू, पंकज सिंह, सौरभ सिंह, आदित्य सिंह, विश्वराज सिंह ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की ओर से कराए जा रहे चौड़ीकरण कार्य में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जा रही है।

आरोप है कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद उसे ठीक किए बिना ही गिट्टी और पत्थर डालकर सड़क निर्माण आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की तत्काल मरम्मत कराकर जलापूर्ति सुचारु की जाए और निर्माण कार्य में आवश्यक सावधानी बरती जाए। जिससे जलापूर्ति बाधित ना हो। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी अवर अभियंता सुनील कुमार ने बताया जल जीवन मिशन के तहत डाली गई पाइपलाइन मानक में नहीं डाली गई है। जिससे खुदाई के दौरान बाहर आ जाती है।और निमार्ण कार्य भी प्रभावित हो रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hardoi News Hardoi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।