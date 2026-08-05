Hardoi News: सीआरपीएफ जवान की मौत की सूचना पर परिजन हुए रवाना
Hardoi News: बेनीगंज (हरदोई)। कोतवाली बेनीगंज क्षेत्र के पुरवा बाजीराव गांव निवासी सीआरपीएफ जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहरा
Hardoi News: बेनीगंज। बेनीगंज क्षेत्र के पुरवा बाजीराव गांव निवासी सीआरपीएफ जवान की संदिग्ध हालात में मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन जवान के तैनाती स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार, पुरवा बाजीराव निवासी 37 वर्षीय विनीत सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल के पद पर मणिपर में तैनात थे। परिजनों ने बताया कि बुधवार सुबह यूनिट से फोन पर उनके निधन की सूचना मिली। बताया गया कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ है। मृतक के रिश्ते में चाचा संजय सिंह ने बताया कि विनीत सिंह हाल ही में नई यूनिट में तैनात हुए थे।
सूचना मिलते ही उनके बड़े भाई अनिल सिंह तैनाती स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। जवान अपने पीछे पत्नी नेहा सिंह और 12 वर्षीय पुत्र को छोड़ गए हैं। विनीत सिंह वर्ष 2009 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। गांव में उनके निधन की खबर पहुंचते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। ग्रामीणों और शुभचिंतकों ने परिवार को ढांढस बंधाया तथा घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया।
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