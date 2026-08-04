Hardoi News: कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल, जांच में जुटी पुलिस
Hardoi News: हरदोई। बघौली थाने के सामने सोमवार शाम एक लग्जरी कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
Hardoi News: हरदोई। बघौली थाने के सामने सोमवार शाम एक लग्जरी कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। अमित बाइक से अपनी पत्नी के साथ लखनऊ से अपने गांव कोट लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आई थार ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। स्थानीय लोगों के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त थार सीतापुर के एक ब्लॉक प्रमुख की बताई जा रही है। उस पर उनके बेटे सवार थे। थानाध्यक्ष बघौली प्रशांत दुबे ने बताया कि हादसा थार से हुआ है।
घटना के कारणों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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