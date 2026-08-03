Hardoi News: रेलवे ट्रैक के बीच मिला अज्ञात युवक का शव
Hardoi News: संडीला। कोतवाली क्षेत्र के सोम गांव के पास दोनों रेलवे ट्रैक के बीच करीब 29 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंच
Hardoi News: संडीला। कोतवाली क्षेत्र के सोम गांव के पास दोनों रेलवे ट्रैक के बीच करीब 29 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद शव की पहचान के लिए हरदोई मोर्चरी भेज दिया गया। कोतवाल वीरेंद्र कुमार पंकज ने बताया की प्रथम दृष्टया युवक की मौत चलती ट्रेन से गिरने के कारण भी हो सकती है। मामले की जांच जारी है।
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