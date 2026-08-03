Hardoi News: बिजली का पोल छात्रा पर गिरने से मौत
Hardoi News: बेहटा गोकुल। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के भीहगांव गांव में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय छात्रा की बिजली का पोल गिरने से मौत हो गई। सूचना प
Hardoi News: बेहटा गोकुल। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के भीहगांव गांव में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय छात्रा की बिजली का पोल गिरने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव के पांडेय किराना स्टोर पर रविवार शाम करीब छह बजे एक डीसीएम ज्ञानधारा दाना लेकर पहुंची थी। सामान उतारने के दौरान बिजली का मेन तार वाहन में फंस गया। इससे पोल टूटकर गिर पड़ा। उसी समय घर से सामान लेने जा रही 14 वर्षीय रागिनी पुत्री अजय शुक्ला पोल की चपेट में आ गई। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर मौत हो गई।
घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई। मृतका का घर घटनास्थल से करीब 150 मीटर दूर है। रागिनी कक्षा नौ की छात्रा थी। वह चार बहनों और दो भाइयों में दूसरे नंबर पर थी। पिता अजय शुक्ला किसान हैं। बेटी की मौत के बाद मां साधना समेत परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष मार्कण्डेय सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर मिलने पर जा गया है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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