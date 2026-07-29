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Hardoi News: आवासीय विद्यालय के डायनिंग हॉल में भोजन बनाने की होगी जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हि. असरहरदोई, वरिष्ठ संवाददाता।कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सांडी में डायनिंग हाल में बालिकाओं के लिए खाना बनाने के मामले में छानबीन होगी। मा

Hardoi News: आवासीय विद्यालय के डायनिंग हॉल में भोजन बनाने की होगी जांच

Hardoi News: हरदोई। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सांडी में डायनिंग हाल में बालिकाओं के लिए खाना बनाने के मामले में छानबीन होगी। मालूम हो कि बुधवार को आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने मामले को लेकर खबर प्रकाशित की थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बताया कि मामले की जानकारी मिली है। खंड शिक्षा अधिकारी जांच कराई जाएगी। इसके बाद जो भी कमियां हैं उनको दूर कराया जाएगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सांडी में निर्धारित स्थल पर ही खाना बनवाया जाएगा। मनमानी साबित हुई तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होगी।

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