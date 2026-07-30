Hardoi News: दो युवकों के शव मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका

Hardoi News: हरदोई/संडीला। संडीला कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह दो युवकों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तकिया गांव के पास पानी की टंकी से कुछ दूरी पर दोनों के शव पड़े होने की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौत का कारण पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस ने बताया कि गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों ने दो शव पड़े होने की सूचना दी थी। सूचना पर क्षेत्राधिकारी संडीला संतोष कुमार सिंह और प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार पंकज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए और आसपास के लोगों से पूछताछ की। मृतकों की पहचान 26 वर्षीय अरुण पुत्र जयप्रकाश निवासी रैसो, थाना कछौना और 27 वर्षीय अभिषेक पुत्र शिवराम निवासी फैजुल्लागंज लखनऊ मूल निवासी गौहानी गाँव थाना कछौना हरदोई के रूप में हुई है। अरुण जल जीवन मिशन के तहत आटामऊ स्थित पानी की टंकी निर्माण कार्य में ठेकेदार के अधीन पिकअप चालक था, जबकि अभिषेक उसी परियोजना में हेल्पर के रूप में कार्यरत था। पुलिस का कहना है कि दोनों युवकों की मौत गोली लगने से हुई है या धारदार हथियार से हमला किया गया है, इसका स्पष्ट पता पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना के खुलासे में जुटी है। एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि दोनों शवों के सिर पर चोट के निशान हैं। एएसपी के नेतृत्व में तीन टीमें गठित की गई हैं। घटना का शीघ्र खुलासा किया जाएगा।