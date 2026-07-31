Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hardoi News: मानसून की बेरुखी से बढ़ी उमस, बारिश का इंतजार कर रहे किसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

Hardoi News: मल्लावां में मानसून की बेरुखी से तापमान बढ़ रहा है। कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिससे गर्मी और उमस से लोगों को परेशानी हो रही है। खेतों की नमी कम हो रही है, जिससे किसानों की चिंताएँ बढ़ गई हैं। अब वे अच्छी बारिश की उम्मीद में हैं।

Hardoi News: मानसून की बेरुखी से बढ़ी उमस, बारिश का इंतजार कर रहे किसान

Hardoi News: मल्लावां। मानसून की बेरुखी अब साफ नजर आने लगी है। पिछले कई दिनों से बारिश न होने से तापमान लगातार बढ़ रहा है। दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहती है पर बारिश नहीं होने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले हुई बारिश से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन वह ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। इसके बाद से तेज धूप और चिपचिपी गर्मी ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। शुक्रवार को भी सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण दिनभर गर्मी का असर बना रहा।

ये भी पढ़ें:Sambhal News: बादलों की आंख-मिचौली, धूप ने बढ़ाई उमस, बारिश का इंतजार कर रहे किसान

दिन में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, जबकि रात के समय भी उमस से राहत नहीं मिल रही। बढ़ती गर्मी के कारण कूलर और पंखों का इस्तेमाल लगातार बढ़ गया है। बारिश नहीं होने से खेतों की नमी कम होने लगी है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि बीच-बीच में हवा चलने से कुछ राहत की उम्मीद जगी, लेकिन उमस में कोई खास कमी नहीं आई। किसान अब अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Temperature Monsoon Hardoi News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।