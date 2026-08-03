Hardoi News: मल्लावां में मंत्री ने बाबा सुनासीर नाथ में पूजन किया
Hardoi News: मल्लावां में प्रदेश सरकार की मंत्री रजनी तिवारी ने बाबा सुनासीर नाथ मंदिर जाकर पूजन किया। समिति के अध्यक्ष अभय शंकर शुक्ल ने उनका स्वागत किया। आचार्य राम गोविंद शास्त्री ने विधि विधान से पूजन कराया। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल और अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे।
Hardoi News: मल्लावां। प्रदेश सरकार की मंत्री रजनी तिवारी ने मंदिर पहुंचकर बाबा सुनासीर नाथ का पूजन किया। समिति के अध्यक्ष अभय शंकर शुक्ल ने स्वागत किया। आचार्य राम गोविंद शास्त्री ने पूजन कराया।पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने सपरिवार बाबा सुनासीर नाथ मन्दिर पहुंचकर विधि विधान से पूजन अर्चन कर दर्शन किये। आचार्य राम गोविन्द शास्त्री ने मंत्रोचरण के साथ जलाभिषेक कराया। इस अवसर कमलेश प्रधान, रामू त्रिपाठी, सभासद अमित त्रिपाठी, मयंक त्रिवेदी, सरगम त्रिपाठी, दिव्यांशू सोनी रहे।
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