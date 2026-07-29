Hardoi News: सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका को किया गया सम्मानित
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Hardoi News: हरदोई। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की हरदोई इकाई की ओर से बजे से रफी अहमद किदवई इण्टर कॉलेज के सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें जनपद की आदर्श एवं कर्मठ सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका कुमुदनी देवी का सम्मान किया गया। डॉ. ईश्वर चन्द्र वर्मा की नवीन पुस्तक भारतीय दर्शन की ज्ञान-मीमांसा का विमोचन भी सम्पन्न हुआ। परिषद के सदस्यों द्वारा जनपद की सेवानिवृत्त शिक्षिका कुमुदनी देवी को हर्षोल्लास से सम्मानित किया गया। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर पर डॉ. नरेश चन्द्र शुक्ल ने एक परिपत्र जारी किया। उन्होंने कुमुदनी देवी के महिला विश्व-रिकार्ड की भी चर्चा की जिसमें उन्होंने 69 वर्ष की उम्र में एलएलबी की तथा 71 वर्ष की उम्र में एलएलएम की उपाधियां अर्जित कीं।
आध्यात्मिक साहित्यकार डॉ. ईश्वर चन्द्र वर्मा की 25वीं पुस्तक "भारतीय दर्शन की ज्ञान-मीमांसा" की समीक्षा डॉ. शीला पाण्डेय तथा कवि सुशील कुमार वर्मा ने प्रस्तुत की। इस कृति को अत्यन्त ज्ञानवर्धक बताया। इस मौके पर डॉ.ईश्वर चन्द्र वर्मा, डॉ. ब्रह्मस्वरूप पाण्डेय, डॉ. नरेश चन्द्र शुक्ल, डॉ. रामबाबू द्विवेदी, डॉ. शीला पाण्डेय तथा वेद प्रकाश अवस्थी आदि विद्वानों ने विचार व्यक्त किए।
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