Hardoi News: शराब सेल्समैन और साथी से मारपीट, बिक्री के रुपये लूटने का आरोप
Hardoi News: पचदेवरा। थाना क्षेत्र में शराब दुकान के एक सेल्समैन ने गांव के ही चार लोगों पर मारपीट कर बिक्री के रुपये छीनने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच क
Hardoi News: पचदेवरा। शराब दुकान के एक सेल्समैन ने गांव के ही चार लोगों पर मारपीट कर बिक्री के रुपये छीनने का आरोप लगाया है। हथौड़ा गांव निवासी अवनीश शुक्ला ने सोमवार को थाने में तहरीर देकर बताया कि वह शराब दुकान पर सेल्समैन है। दो अगस्त की रात वह अपने साथी बृजेश के साथ दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में एक कारखाने के पास गांव का एक व्यक्ति अपने तीन साथियों के साथ कार से पहुंचा और उनकी बाइक के सामने कार लगाकर रास्ता रोक लिया। आरोप है कि चारों ने दोनों के साथ मारपीट की और शराब बिक्री के रुपये छीन लिए।
हमले में दोनों गंभीर घायल होकर बेहोश हो गए। प्रभारी निरीक्षक राकेश यादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला मारपीट का लग है। तहरीर में लगाए गए रुपये छीनने समेत सभी आरोपों की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।