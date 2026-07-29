Hardoi News: बेनीगंज में मारपीट के मामले में आठ पर केस दर्ज
Hardoi News: कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पट्टी नयागांव में भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ। अरविंद अवस्थी ने अपनी भूमि पर दीवार का निर्माण करने का विरोध किया, जिसके बाद मारपीट हुई। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और दो को हिरासत में लिया है।
Hardoi News: बेनीगंज। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पट्टी नयागांव में मंगलवार को भूमि पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद में अरविंद अवस्थी ने थाने में तहरीर दी। कहा कि उनकी भूमि पर विपक्षी दीवार का निर्माण कराने लगे। उन्होंने विरोध किया तो मारपीट की। पुलिस ने उत्तम त्रिपाठी, गौतम त्रिपाठी, गुंजन त्रिपाठी, सवोर्त्तम त्रिपाठी, आदित्य, उत्तम व गुंजन की पत्नी व गौतम के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें दो लोगों को घटनास्थल पर ही हिरासत में ले लिया गया है।
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