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Hardoi News: कुंभकारी जागरूकता कार्यक्रम योजनाओं की दी गई जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: कल्याणमल, संवाददाता। कोथावां विकासखंड स्थित ब्लॉक सभागार में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ओर से एकदिवसीय कुंभकारी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया

Hardoi News: कुंभकारी जागरूकता कार्यक्रम योजनाओं की दी गई जानकारी

Hardoi News: कल्याणमल। कोथावां विकासखंड स्थित ब्लॉक सभागार में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ओर से एकदिवसीय कुंभकारी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों और लाभार्थियों को ग्रामोद्योग से जुड़ी योजनाओं एवं स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई। खंड विकास अधिकारी कोथावां गिरिवर प्रसाद वर्मा ने प्रतिभागियों को योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया। सहायक निदेशक प्रशांत मिश्र ने ग्रामोद्योग विकास योजना सहित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। मंडल अध्यक्ष कोथावां अतुल मिश्रा,रोहित वैश्य, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि आशीष मौर्य,पुष्कर गुप्ता, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के राकेश सिंह रहे।

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