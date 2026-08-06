Hardoi News: किचन गार्डन बना बच्चों के पोषण का आधार
Hardoi News: हरदोई में बेसिक शिक्षा विभाग के किचन गार्डन अभियान से बच्चों को ताजा और जैविक सब्जियाँ मिल रही हैं। ये सब्जियाँ मध्याह्न भोजन में प्रयोग की जा रही हैं, जिससे पोषण स्तर बेहतर हो रहा है। विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर सब्जियाँ उगाते हैं, जिससे स्वावलंबन और पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित हो रही है।
Hardoi News: हरदोई। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद के परिषदीय विद्यालयों में संचालित किचन गार्डन (पोषण वाटिका) अभियान बच्चों के पोषण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी पहल साबित हो रहा है। विद्यालय परिसरों में उगाई जा रही ताजी एवं जैविक सब्जियों का उपयोग मध्याह्न भोजन में किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो रहा है। विद्यालयों में पालक, मेथी, टमाटर, लौकी, भिंडी, बैंगन, अरबी, तुरई सहित विभिन्न प्रकार की मौसमी सब्जियों की खेती की जा रही है। शिक्षक और छात्र मिलकर इन पौधों की देखभाल कर रहे हैं। इससे बच्चों में जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण, श्रम के महत्व और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो रही है।
साथ ही वे खेती और पौधों के संरक्षण के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार शासन के निर्देशों के तहत जनपद के 3,582 परिषदीय विद्यालयों में नामांकित 3,46,775 विद्यार्थियों को 9,163 रसोइयों के माध्यम से प्रतिदिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। किचन गार्डन से प्राप्त ताजी सब्जियां भोजन की गुणवत्ता और पोषण स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
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