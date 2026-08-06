Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hardoi News: किचन गार्डन बना बच्चों के पोषण का आधार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

Hardoi News: हरदोई में बेसिक शिक्षा विभाग के किचन गार्डन अभियान से बच्चों को ताजा और जैविक सब्जियाँ मिल रही हैं। ये सब्जियाँ मध्याह्न भोजन में प्रयोग की जा रही हैं, जिससे पोषण स्तर बेहतर हो रहा है। विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर सब्जियाँ उगाते हैं, जिससे स्वावलंबन और पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित हो रही है।

Hardoi News: किचन गार्डन बना बच्चों के पोषण का आधार

Hardoi News: हरदोई। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद के परिषदीय विद्यालयों में संचालित किचन गार्डन (पोषण वाटिका) अभियान बच्चों के पोषण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी पहल साबित हो रहा है। विद्यालय परिसरों में उगाई जा रही ताजी एवं जैविक सब्जियों का उपयोग मध्याह्न भोजन में किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो रहा है। विद्यालयों में पालक, मेथी, टमाटर, लौकी, भिंडी, बैंगन, अरबी, तुरई सहित विभिन्न प्रकार की मौसमी सब्जियों की खेती की जा रही है। शिक्षक और छात्र मिलकर इन पौधों की देखभाल कर रहे हैं। इससे बच्चों में जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण, श्रम के महत्व और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो रही है।

साथ ही वे खेती और पौधों के संरक्षण के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार शासन के निर्देशों के तहत जनपद के 3,582 परिषदीय विद्यालयों में नामांकित 3,46,775 विद्यार्थियों को 9,163 रसोइयों के माध्यम से प्रतिदिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। किचन गार्डन से प्राप्त ताजी सब्जियां भोजन की गुणवत्ता और पोषण स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hardoi News Hardoi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।