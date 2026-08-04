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Hardoi News: पुलिस ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर बांटे फल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई में कांवड़ियों का शहर में स्वागत किया गया, जहां कोतवाल संजय त्यागी और यातायात निरीक्षक ने उन्हें पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया। श्रद्धालुओं को फल वितरण किया गया और यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुलिस ने सुविधाओं और सुरक्षा की निगरानी की।

Hardoi News: पुलिस ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर बांटे फल

Hardoi News: हरदोई। शिवभक्ति में डूबे कांवड़ियों का शहर में जगह-जगह स्वागत किया गया। इसी क्रम में शहर कोतवाल संजय त्यागी और यातायात निरीक्षक ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद श्रद्धालुओं को फल वितरित किए गए। पुलिस की इस पहल से कांवड़ियों में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे मार्ग पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्रमुख चौराहों, मंदिरों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। सीओ सिटी अजीत सिंह चौहान ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पहले से ही कांवड़ मार्ग और फुटपाथों से अतिक्रमण हटवाया, ताकि श्रद्धालुओं का आवागमन निर्बाध बना रहे।

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मंदिरों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया।

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