Hardoi News: सीएम युवा उद्यमी ऋण योजना में फर्जीवाड़े की जांच कराएंगे विधायक

Hardoi News: सीएम युवा उद्यमी ऋण योजना में फर्जीवाड़े की जांच कराएंगे विधायक
Hardoi News: सीएम युवा उद्यमी ऋण योजना में फर्जीबाड़े की जांच कराएंगे विधायकसीएम युवा उद्यमी ऋण योजना में फर्जीबाड़े की जांच कराएंगे विधायकसीएम युवा उद्यमी ऋण योजना
Hardoi News: अहिरोरी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्वरोजगार योजना में गोलमाल के आरोपों की जांच कराने की बात भाजपा विधायक प्रभाष कुमार ने कही है। मालूम हो कि एसपी को दिए शिकायती पत्र में बेनीगंज थाने के गांव घनश्यामनगर निवासी अजय कुमार का कहना है कि वह कक्षा आठ तक पढ़ा लिखा बेरोजगार है। सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर बेनीगंज स्थित एक बैंक शाखा के फील्ड आफीसर समेत सात लोगों ने अपने झांसे में लिया। सीएम उद्यमी योजना में बैंक ऑफ इंडिया शाखा बेनीगंज के जिम्मेदारों से मिलकर लोन करा लिया। फिर मिलकर पैसे भी निकाल लिए। वह थाने में तहरीर दे चुका है।
रिपोर्ट नहीं लिखे जाने पर एसपी कार्यालय में भी शिकायती पत्र दिया है। एसपी अशोक कुमार मीणा का कहना है कि मामले की जानकारी नहीं है। शिकायती पत्र मिलने पर जांच व कार्रवाई होगी। भाजपा विधायक प्रभाष कुमार ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए। यदि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में किसी ने फर्जीबाड़ा किया है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अधिकारी मामले में त्वरित कार्रवाई करें।
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