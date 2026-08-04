Hardoi News: गंगा घाट पर डूबे दो किशोरों का पता नहीं चला, तलाश में लगी एसडीआरएफ
Hardoi News: हरपालपुर, संवाददाता। अरवल थाना क्षेत्र के कुसुमखोर गंगा घाट पर डूबे दो किशोरों की तलाश में मंगलवार को एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की टीम ने प
Hardoi News: हरपालपुर। अरवल थाना क्षेत्र के कुसुमखोर गंगा घाट पर डूबे दो किशोरों की तलाश में मंगलवार को एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की टीम ने पूरे दिन सघन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उप-निरीक्षक नीतेश कुमार के नेतृत्व में उतरी एसडीआरएफ की टीम ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नदी के गहरे पानी और तेज बहाव के बीच घंटों खोजबीन की, हालांकि मंगलवार शाम तक दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं लग सका हैं। जानकारी के अनुसार यह हादसा सोमवार सुबह उस वक्त हुआ था जब चौंसार गांव निवासी ऋषि पुत्र छदामी, नारद पुत्र गोविंद और शिवम कांवड़ यात्रा के सिलसिले में कुसुमखोर घाट पर स्नान करने पहुंचे थे।
कन्नौज जनपद के गौरी शंकर मंदिर में जलाभिषेक के बाद सुबह करीब 7:30 बजे दोबारा घाट पर नहाते समय गहराई का अंदाजा न होने से तीनों अचानक तेज बहाव में बहने लगे थे। घाट पर मौजूद लोगों के शोर मचाने पर स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत कर शिवम को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, लेकिन ऋषि और नारद गहरे पानी में ओझल हो गए थे। सोमवार से शुरू हुआ राहत व बचाव कार्य मंगलवार को एसडीआरएफ के मैदान में उतरने के बाद और तेज कर दिया गया।
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