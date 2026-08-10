Hardoi News: एनआरसी प्रभारी और 13 सीडीओ को कारण बताओ नोटिस
Hardoi News: एनआरसी प्रभारी और 13 सीडीओ को कारण बताओ नोटिसआज दिनांक 10 अगस्त,2026 को विकास अधिकारी,हरदोई श्रीमती नेहाआज दिनांक 10 अगस्त,2026 को विकास अधिकारी,हरदोई
Hardoi News: हरदोई। मुख्य विकास अधिकारी नेहा ब्याडवाल ने कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार हेतु जिला महिला चिकित्सालय में स्थापित एनआरसी का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान सीलन व अन्य लापरवाही मिलने पर एनआरसी और 13 विकास खंडों की सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय 10 अतिकुपोषित बच्चे भर्ती पाये गये। मुख्य विकास अधिकारी ने अतिकुपोषित बच्चों की माताओं से बातचीत की। बच्चों को दिये जाने वाले पोषाहार के बारे में जानकारी ली। रसोईघर में सीलन पाई गई। रंगाई-पुताई नहीं कराई गई। बाहर पेयजल की समुचित व्यवस्था भी नहीं मिली। इस पर एनआरसी प्रभारी डा. शिवम गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिये गये।
इस एनआरसी सेन्टर पर कुल 13 ब्लाकों (सण्डीला तहसील के ब्लाकों को छोड़कर) के अति कुपोषित बच्चे भर्ती होते हैं। बीते दो माहों में किसी भी ब्लाक की सीडीपीओ ने एनआरसी का भ्रमण नहीं किया गया। यहां भर्ती बच्चों के बारे में कोई फीडबैक व जानकारी नहीं ली गयी। इस पर जवाब-तलब कर कार्रवाई करने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिये गये। निरीक्षण के समय डॉ. चन्द्र किशोर सीएमएस, रामेन्द्र सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी सुरसा कविता अवस्थी रहीं।राजकीय बाल सम्प्रेक्षण ग्रह का निरीक्षण किया। बाल बंदियों के स्किल डेवलपमेन्ट के लिए चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। पुस्तकालय, कम्प्यूटर रूम, भोजनालय एवं क्रीड़ा स्थल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश अधीक्षक राजकीय सम्प्रेषण ग्रह को दिये गये। बागवानी का कार्य सराहनीय मिला। निरीक्षण के समय संजय निगम जिला प्रोबेशन अधिकारी, सौरभ पाठक अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह उपस्थित रहे।
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