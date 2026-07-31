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Hardoi News: कृषकों को मिलेंगे उच्च गुणवत्ता वाले केला टिश्यूकल्चर पौध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई में जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चन्द्र के अनुसार, आलिगंज लखनऊ की राजकीय ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला में 5000 गुणवत्तायुक्त केला टिश्यूकल्चर पौधे उपलब्ध हैं। किसान जो अपने खेतों पर केले का रोपण करना चाहते हैं, उन्हें जिला उद्यान कार्यालय से सम्पर्क कर पंजीकरण कराना होगा।

Hardoi News: कृषकों को मिलेंगे उच्च गुणवत्ता वाले केला टिश्यूकल्चर पौध

Hardoi News: हरदोई। जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चन्द्र ने बताया कि राजकीय ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला अलीगंज लखनऊ के यहां केला टिश्यूकल्चर (जी-9 ग्रैण्डनैन) की उच्च गुणवत्तायुक्त 5000 पौधे उपलब्ध है। जिन कृषकों को अपने खेत पर केला रोपण कराना है वह कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी में शीघ्र ही सम्पर्क कर सकते हैं। इच्छुक कृषक एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2026-27 में आवश्यक प्रपत्र (खसरा खतौनी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड) के साथ पंजीकरण कराएं। कार्यालय में सम्बंधित अभिलेख अजय कुमार वर्मा सहायक उद्यान निरीक्षक के पास जमा कर नवीन उद्यान रोपण केला कार्यक्रम में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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