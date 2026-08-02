Hardoi News: बांधों से आ रहा 3.17 लाख क्यूसेक पानी, ग्रामीणों की नींद उड़ी

Hardoi News: हरदोई। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर जिले की बिलग्राम और सवायजपुर तहसील क्षेत्र के एक सैकड़ा से अधिक गांवों में दिखने लगा है। यहां की खेतिहर जमीन पर कभी पानी भर जाता है तो कभी उतर जाता है। बीते एक सप्ताह से यह सिलसिला जारी है। अब बैराजों से तीन लाख 17 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसका असर सोमवार से दिखने लगेगा। इसे लेकर ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। फिलहाल खेतिहर जमीन पर फसल बोने की कवायद अटकी पड़ी है। बाढ़ का खतरा अभी नहीं है लेकिन घटता बढ़ता जलस्तर छिबरामऊ, तेरवा कुल्ली, गुलाबपुरवा, कटरी छोछपुर, जफरपुर, परसोला, जसरेनामऊ आदि क्षेत्र के गांवों के लोगों के लिए मुसीबत बना है। शुक्रवार को गंगा नदी में हरिद्वार बैराज से 1.53 लाख क्यूसेक, नरौरा बैराज से 1.63 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहां से बहता हुआ यह पानी जल्द हरदोई जनपद की सीमा में दस्तक देगा। इसके बाद गंगा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ेगा। जलजमाव वाले इलाके में विस्तार से हजारों बीघा कृषि क्षेत्रफल पानी की चपेट में आएगा। कटरी क्षेत्र के किसानों रामलाल, रघुवर ने बताया कि स्थानीय स्तर पर बारिश कम हो रही है। नदी उफनाने की वजह बांधों से छोड़ा जा रहा पानी है। किसान हालात सामान्य होने का इन्तजार कर रहे हैं।