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Hardoi News: बांधों से आ रहा 3.17 लाख क्यूसेक पानी, ग्रामीणों की नींद उड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर जिले की बिलग्राम और सवायजपुर तहसील के गांवों में देखने को मिल रहा है। बैराजों से जल_RELEASE किया गया है, जिसका असर खेतों पर पड़ रहा है। किसान हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। जलस्तर पर प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जा रही है।

Hardoi News: बांधों से आ रहा 3.17 लाख क्यूसेक पानी, ग्रामीणों की नींद उड़ी

Hardoi News: हरदोई। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर जिले की बिलग्राम और सवायजपुर तहसील क्षेत्र के एक सैकड़ा से अधिक गांवों में दिखने लगा है। यहां की खेतिहर जमीन पर कभी पानी भर जाता है तो कभी उतर जाता है। बीते एक सप्ताह से यह सिलसिला जारी है। अब बैराजों से तीन लाख 17 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसका असर सोमवार से दिखने लगेगा। इसे लेकर ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। फिलहाल खेतिहर जमीन पर फसल बोने की कवायद अटकी पड़ी है। बाढ़ का खतरा अभी नहीं है लेकिन घटता बढ़ता जलस्तर छिबरामऊ, तेरवा कुल्ली, गुलाबपुरवा, कटरी छोछपुर, जफरपुर, परसोला, जसरेनामऊ आदि क्षेत्र के गांवों के लोगों के लिए मुसीबत बना है। शुक्रवार को गंगा नदी में हरिद्वार बैराज से 1.53 लाख क्यूसेक, नरौरा बैराज से 1.63 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहां से बहता हुआ यह पानी जल्द हरदोई जनपद की सीमा में दस्तक देगा। इसके बाद गंगा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ेगा। जलजमाव वाले इलाके में विस्तार से हजारों बीघा कृषि क्षेत्रफल पानी की चपेट में आएगा। कटरी क्षेत्र के किसानों रामलाल, रघुवर ने बताया कि स्थानीय स्तर पर बारिश कम हो रही है। नदी उफनाने की वजह बांधों से छोड़ा जा रहा पानी है। किसान हालात सामान्य होने का इन्तजार कर रहे हैं।

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नदी जल स्तर पर प्रशासन की निगरानी

बिलग्राम के उप जिलाधिकारी एन. राम का कहना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया गया है। लगातार बाढ़ राहत चौकियों पर नजर रखी जा रही है। गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि को लेकर नजर रखी जा रही है। नदी के तटीय क्षेत्र में रहने वाले किसानों व ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया है। ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। जिलाधिकारी अनुनय झा का कहना है कि बाधों से छोड़े जा रहे पानी को लेकर प्रशासन सतर्क है। नदी किनारे रहने वाले गांवों के लोगों से संवाद चल रहा है। लेखपालों, तहसीलदारों व उप जिलाधिकारियों को लगातार हालात पर नजर रखने को कहा गया है।

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अभी चेतावनी बिन्दु से नीचे बह रही गंगा व रामगंगा

विभागीय कर्मचारियों की निगरानी

सिंचाई विभाग के अनुसार बिलग्राम तहसील क्षेत्र में राजघाट पर चेतावनी बिन्दु 125.31 मीटर पर है। इसके सापेक्ष 124.31 मीटर जल स्तर है। रामगंगा नदी का जल स्तर का चेतावनी बिन्दु 136.60 मीटर है। इसके मुकाबले नदी का जल स्तर 134.34 मीटर पर है। अधिशासी अभियंता अजय कुमार चौधरी का कहना है कि विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। हर घंटे जल स्तर की नापजोक की जा रही है।

सामान्य जन प्रश्न

किस क्षेत्र में बारिश का असर देखा जा रहा है?
बारिश का असर जिले की बिलग्राम और सवायजपुर तहसील क्षेत्र के एक सैकड़ा से अधिक गांवों में देखा जा रहा है।
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