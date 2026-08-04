Hardoi News: तटीय इलाकों के किसानों की बढ़ी चिंता
Hardoi News: हरपालपुर में पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही मूसलधार बारिश का प्रभाव मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। गंगा और रामगंगा नदियों के जलस्तर में वृद्धि से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका बनी हुई है। स्थानीय किसानों को अपनी फसलों को लेकर चिंता है, जबकि कुछ सड़कें जलमग्न हो गई हैं।
Hardoi News: हरपालपुर। पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्रों में साफ दिखने लगा है। कटियारी क्षेत्र से होकर गुजरने वाली गंगा और रामगंगा नदियां उफान पर हैं, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ की आशंका गहरा गई है। हालांकि, नदियां फिलहाल अपने दायरे में ही बह रही हैं, लेकिन जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि ने हर साल बाढ़ का दंश झेलने वाले स्थानीय किसानों की चिंता बढ़ा दी है और उन्हें अपनी खड़ी फसलें बर्बाद होने का डर सताने लगा है।जलस्तर बढ़ने के कारण रामगंगा और गंभीरी नदी को जोड़ने वाले सहायक नाले में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया है, जिसके चलते ''''बेहथर-चैन सिंह खद्दीपुर मार्ग'''' पूरी तरह जलमग्न हो चुका है।
बीते वर्ष आई बाढ़ में यहां की निर्माणाधीन पुलिया कटकर बह गई थी और अब इसके अस्थाई कच्चे रास्ते पर कई फीट पानी भर जाने से दोनों गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है।
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