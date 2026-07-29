Hardoi News: गुरु पूर्णिमा पर गंगा में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

Hardoi News: बिलग्राम। छिबरामऊ के पौराणिक राजघाट पर बुधवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया । हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। राजघाट पर भक्तिमय माहौल में श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चार के साथ की पूजा की। गंगा तट पर श्रद्धा और आस्था का अनूठा दृश्य दिखा। श्रद्धालुओं ने माता गंगा से सभी के कल्याण की कामना की गयी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन के स्नान से पापों से मुक्ति मिलती है साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुम्हारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बड़े वाहनों के रूट का डायवर्सन किया एसडीएम पूनम भास्कर ,सीओ रवि प्रकाश सिंह और कोतवाल अरविंद कुमार राय राजघाट पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे।