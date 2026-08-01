Hardoi News: गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति के संरक्षण का दिया संदेश
Hardoi News: मल्लावां के सुभाष पार्क में शनिवार को गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता अशोक कुमार सिंह ने भारतीय संस्कृति की प्राचीनता और गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला। इस परंपरा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करके समाज और राष्ट्र की सेवा करना है। कई अन्य लोग भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।
Hardoi News: मल्लावां, संवाददाता। नगर के सुभाष पार्क में शनिवार को गुरु दक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता अशोक कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। गुरु-शिष्य परंपरा हमारी सांस्कृतिक विरासत की पहचान है, जिसमें शिष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त कर समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करता है। इस अवसर पर विनय द्विवेदी, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, दुलारे लाल, सुबोध लाला, श्यामू, योगेश सोनी, आदर्श, गौरव सोनी, मनोज कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
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