Hardoi News: संत रविदास जयंती वर्ष पर कलश यात्रा का स्वागत
Hardoi News: हरदोई में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने संत रविदास प्रतिमा के समक्ष कलश स्थापित कर समरस और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारी और विधायक अलीक सिंह भी उपस्थित रहे।
Hardoi News: हरदोई। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर निकाली गई समरसता संकल्प कलश यात्रा का हरदोई पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने जिला पंचायत परिसर स्थित संत रविदास प्रतिमा के समक्ष जन्मस्थली की चरण रज से परिपूर्ण कलश स्थापित कर समरस और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, विधायक अलका सिंह अर्कवंशी सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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