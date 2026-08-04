Hardoi News: शाहाबाद में भजन-कीर्तन के साथ निकली भव्य शिव शोभायात्रा
Hardoi News: शाहाबाद में श्री राधा नाम संकीर्तन प्रभात फेरी के अंतर्गत भव्य भगवान शिव की शोभायात्रा का आयोजन किया गया। सुबह छह बजे शुरू हुई इस शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। टेढ़ेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। सावन माह के हर सोमवार को ऐसे कार्यक्रम आयोजित होंगे।
Hardoi News: शाहाबाद। कस्बे में श्री राधा नाम संकीर्तन प्रभात फेरी के तत्वावधान में मोहल्ला चौक स्थित बालाजी मंदिर से भगवान शिव की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। सुबह छह बजे शुरू हुई शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। टेढ़ेश्वर नाथ मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर विधि-विधान से जलाभिषेक एवं पूजन-अर्चन किया। इसके बाद महाआरती संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर परिवार की सुख-समृद्धि, समाज के कल्याण और देश की खुशहाली की कामना की। आयोजकों ने बताया कि सावन माह के प्रत्येक सोमवार को इसी प्रकार प्रभात फेरी, भजन-कीर्तन, शोभायात्रा और शिव आराधना के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
शोभायात्रा में नवनीश गुप्ता, आलोक पाठक, धर्मेंद्र सिंह, राजन राठौर, दृष्टि मिश्रा, अजय वर्मा, सोम अरोड़ा, मोनू गुप्ता, संजय ओमर, आलोक गुप्ता, देवेंद्र मिश्रा, वासू वर्मा, दीप कमल, जितेंद्र गुप्ता, राजीव, सचिन राठौर, मनोज, विवेकानंद, गुनगुन सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद रहे।
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